Medio Oriente: Abbas, unità nazionale per affrontare e "sventare" il piano di Trump

- L'unità di tutte le forze politiche e sociali è l'unico modo per affrontare e "sventare" il piano statunitense per liquidare la questione palestinese. Lo ha affermato il presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, nel corso di una conversazione telefonica con il direttore dell'ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh. Secondo quanto riferisce l'agenzia palestinese "Wafa", il leader del movimento islamico che controlla la Striscia di Gaza ha fatto sapere al capo dell'Anp che Hamas supporta la sua posizione di rifiuto del piano di pace tra israeliani e palestinesi annunciato oggi a Washington dal presidente Usa, Donald Trump. Haniyeh ha sottolineato che il popolo palestinese, con tutte le sue fazioni e partiti politici, deve serrare i ranghi a sostegno delle posizioni del presidente, decise a respingere qualsiasi piano di liquidazione della questione palestinese. Abbas ha espresso la sua contrarietà a quello che è stato definito "accordo del secolo" per la pace, sottolineando l'inconciliabilità tra aspirazioni nazionali palestinesi e diversi punti dell'accordo. Primo tra tutti lo status di Gerusalemme, confermata da Trump quale "capitale unica e indivisibile di Israele". (Res)