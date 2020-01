Ue-Ucraina: Borrell, questione Donbass inserita in agenda prossimo Consiglio Esteri

- La questione del Donbass sarà inserita nell’agenda dei lavori del Consiglio Affari Esteri dell’Ue che si terrà a marzo. Lo ha detto l’Alto rappresentante Ue per la politica estera e di difesa, Joseph Borrell, nel corso della conferenza stampa tenuta a Bruxelles per il Consiglio di associazione Ue-Ucraina, insieme al premier di Kiev, Oleksiy Honcharuk. Borrell ha detto che le autorità dell’Ue sono colpite “dall’ambiziosa agenda di riforme dell’esecutivo ucraino e dai significativi progressi già fatti nei primi cinque mesi di lavoro”. L’Alto rappresentante ha poi affermato di voler recarsi in visita in Ucraina nelle prossime settimane. (Beb)