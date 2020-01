Shoah: Fico, condanno insulti a Verdelli e Berizzi, non vanno sottovalutati

- Il presidente della Camera Roberto Fico, dopo le minacce di ispirazione antismeta subite dal direttore di "Repubblica" Carlo Verdelli e dal giornalista Paolo Berizzi, su Twitter scrive: "Le minacce e gli insulti antisemiti rivolti al direttore di Repubblica Carlo Verdelli e al giornalista Paolo Berizzi non vanno sottovalutati. Compito delle istituzioni è impegnarsi in prima persona per una società tollerante e inclusiva, condannando ogni manifestazione d’odio". (Rin)