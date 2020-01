Craxi: "Presunto colpevole", gli ultimi giorni del leader socialista ad Hammamet nel libro di Marcello Sorgi

- A vent'anni dalla morte, una riflessione sulla fine - umana e politica - del leader socialista Bettino Craxi: è il libro di Marcello Sorgi "Presunto colpevole - Gli ultimi giorni di Craxi" presentato oggi nella sede dell'Associazione stampa estera, a Roma. Con l'autore, l'editorialista de La Stampa, sono intervenuti la senatrice Stefania Craxi, il direttore del Messaggero, Virman Cusenza e Massimo D'Alema. E' un libro - edito da Einaudi - che parte da Moro, dalla vana quanto generosa "pietas" di Bettino Craxi per salvarlo, che non sarà ripagata a sua volta dal fato: perché vent'anni fa la medesima pietas non fu elargita all'ex leader del Psi, per consentirgli una "soluzione umanitaria" con le cure mediche in Italia. Lo spunto retorico del libro è un interrogativo dell'ex premier britannico, Tony Blair: perché lo avete fatto morire così? Accomunato a Moro, in una fine segnata senz'appello alcuno, con due modi diversi, forse nella stessa misura ipocriti, dello Stato di interpretare il suo ruolo. "Questo libro è nato da una conversazione di qualche tempo fa con Tony Blair, che ho conosciuto a Londra quando facevo il corrispondente: mi chiese come mai non fu possibile salvarlo, costruire un corridoio umanitario per riportarlo in Italia", racconta Sorgi. (segue) (Rer)