Craxi: "Presunto colpevole", gli ultimi giorni del leader socialista ad Hammamet nel libro di Marcello Sorgi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il gruppo dirigente del New Labour aveva molto ammirato Craxi e il partito socialista, aveva tratto dalla Conferenza di Rimini del 1982 delle buone idee per il programma laburista. Da questa conversazione con Blair - continua Sorgi - ho avuto l'idea di paragonare la fine di Craxi con la fine di Moro: anche se si tratta di due vicende molto diverse, ma in entrambi i casi ci fu una trattativa, in cui lo Stato fece un tentativo di salvare Moro dalla prigione brigatista e di riportare Craxi dal suo esilio, consentendogli di venire in Italia a curarsi. Per Moro di nascosto, mentre per Craxi più apertamente. Craxi è morto quasi subito dopo essersi operato a Tunisi, anche perché il tipo di assistenza che gli veniva data non era adeguata alle sue condizioni gravi di salute. Quindi - osserva Sorgi - ho riflettuto sul fatto che abbiamo trattato con tutti e per tutti: con il terrorismo internazionale e interno, con la criminalità organizzata e con gli Stati canaglia, ma solo in due casi non si è trattato: Moro e Craxi". La riflessione finale che Sorgi fa nel suo libro riguarda la politica di oggi in un Paese segnato dai "partiti liquidi": "con Craxi finisce il primato della politica - chiosa l'ex direttore de La Stampa - , cioè l'ultimo che ha difeso questo principio non scritto, fondamento della nostra storia democratica della Repubblica Italiana". (segue) (Rer)