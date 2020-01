Craxi: "Presunto colpevole", gli ultimi giorni del leader socialista ad Hammamet nel libro di Marcello Sorgi (3)

- Sorgi racconta i giorni di Craxi ad Hammamet prima di morire, attraverso le testimonianze dirette dei figli dell'ex leader socialista. Emerge la solitudine delle ultime ore e la rabbia incredula dei primi anni in cui l'ex premier si rifugiò in Tunisia, a partire dal 1994, quando in Italia infuriava Tangentopoli e la fine della Prima Repubblica. Per la figlia del leader socialista, Stefania Craxi, oggi senatore di Forza Italia, si tratta di "un libro prezioso perché è uno di quei libri che stimola la riflessione, svela alcune ipocrisie e pone alcune domande. La domanda più importante che pone: come mai in questo paese si sono fatte operazioni per trattare e salvare chiunque? Non è stato possibile farlo solo in due casi, Moro e Craxi. Ma non è una domanda a cui posso rispondere io". Nel corso della conferenza, Massimo D'Alema, invece, ha ribadito e sottolineato di non avere "partecipato mai al linciaggio politico e giudiziario di Craxi". "Nel corso di questi vent'anni sono tornato più volte sul rapporto tra comunisti e socialisti, su Craxi. Da tempo, insomma, siamo arrivati a un giudizio non demonizzante su Craxi" . D'Alema ha ricordato il ruolo che ebbe Craxi per l'ingresso del Pds nell'Internazionale socialista: "Veltroni ed io andammo a Rimini a incontrare Craxi, c'era anche Giuliano Amato. Noi ponemmo problemi importanti e Craxi ebbe un atteggiamento aperto sul cambiamento in corso nel nostro partito e facilitò adesione del nuovo partito all'Internazionale socialista". (segue) (Rer)