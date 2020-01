Craxi: "Presunto colpevole", gli ultimi giorni del leader socialista ad Hammamet nel libro di Marcello Sorgi (4)

- "All'indomani delle elezioni del '92 - ha detto ancora D'Alema - Craxi ci propose un accordo di governo e per noi non era proponibile quella strada, Occhetto spinse per questa direzione e credo avesse ragione: per noi non era possibile votare Forlani al Quirinale e Craxi premier. Era troppo tardi. Ma io - ha concluso D'Alema - ho riflettuto molto volte su questo mancato appuntamento e tanti anni fa al nostro congresso a Firenze, io ero leader e riconobbi il valore politico di Craxi". "Craxi è stato il grande capro espiatorio di Tangentopoli". Un'efficace mezza riga estrapolata dal volume di Sorgi, che rilegge la fine umana e politica del leader socialista. (Rer)