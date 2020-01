Medio Oriente: ministero Esteri Turchia, piano di pace Usa è "nato morto"

- La Turchia considera il piano di pace per il Medio Oriente proposto dagli Stati Uniti come "nato morto" oltre che un programma "per l’annessione dei territori palestinesi". Lo ha reso noto oggi il dicastero degli Esteri della Turchia, commentando il piano illustrato oggi dal presidente statunitense Donald Trump a Washington. “Questo piano di pace Usa è nato morto. Ha l’obiettivo di distruggere il processo di pace fra i due Stati e di facilitare l’annessione delle terre palestinesi da parte di Israele”, ha spiegato il ministero di Ankara. Il popolo palestinese e le sue terre, per il dicastero turco, “non sono in vendita”, e il governo di Ankara “non permetterà di compiere alcun passo verso la legalizzazione dell’occupazione israeliana e dell’oppressione”. (Res)