Usa: debito pubblico salirà al 98 per cento del Pil entro il 2030

- Il debito pubblico degli Stati Uniti raggiungerà quest'anno l'81 per cento del prodotto interno lordo (Pil) e si prevede che raggiungerà il 98 per cento entro il 2030. I dati, diffusi oggi dall'Ufficio del bilancio congressuale (Cbo) nel suo bilancio annuale e prospettive economiche, sono il risultato della combinazione di riduzioni fiscali e aumenti previsti della spesa, in particolare su programmi di sicurezza come Medicare e Social Security. Secondo l'agenzia il disavanzo di bilancio del governo degli Stati Uniti raggiungerà 1,02 mila miliardi di dollari nel 2020. Il Cbo ha inoltre previsto che l'economia crescerà del 2,2 per cento nel 2020, un dato positivo che però non raggiungerà l'obiettivo del 3 per cento fissato dall'amministrazione Trump. (segue) (Was)