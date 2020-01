Difesa: a Cagliari incontro "Caserme Verdi - per un Esercito all'avanguardia in un Paese moderno" (3)

- Nel suo intervento conclusivo, il generale Farina ha evidenziato l'importanza di ammodernare il parco infrastrutturale attraverso la realizzazione di basi militari di nuova generazione, che risultino efficienti, funzionali, ispirate a criteri costruttivi innovativi con basso impatto ambientale e ridotti costi di manutenzione, necessari sia per la sicurezza e il benessere dei soldati che per aumentare l'integrazione sociale attraverso l'apertura di strutture ricreative anche alla popolazione civile residente nelle zone contermini. Il capo di Stato maggiore ha poi sottolineato che "si tratta di un'iniziativa ormai necessaria. Proprio nella consapevolezza della sua importanza, sono sicuro che riusciremo ad arricchire questo nostro progetto operando in modo condiviso con le istituzioni ai vari livelli, con le imprese, con le università e con tutti coloro che credono in questo progetto. Sono cosciente che il percorso intrapreso non sarà nè semplice nè immediato, ma sono altresì convinto che, con lo sforzo di tutti, col supporto delle istituzioni e del governo riusciremo a portare avanti questo grande progetto a vantaggio di tutto il nostro personale e dell'intera collettività, per fare sempre di più insieme". (segue) (Com)