Difesa: a Cagliari incontro "Caserme Verdi - per un Esercito all'avanguardia in un Paese moderno" (4)

- Il sindaco di Cagliari, nel suo intervento ha evidenziato come "per il personale dell'Esercito, avere degli spazi dove poter svolgere al meglio il proprio lavoro è fondamentale per lavorare in maniera più serena, e di conseguenza trasmettere maggiore serenità e sicurezza alla comunità. Cagliari ha una storia profonda con le Forze Armate e da primo cittadino dico che grazie alla valenza di questo progetto la città ha avuto in questi anni la possibilità di accogliere tanti sardi che sono ritornati nel proprio territorio, e quindi mi piace poter dire che a tutte queste persone che questo capoluogo non solo tende la mano, ma allarga le proprie braccia e accoglie l'Esercito con amore". L'idea di aprire le porte delle caserme ha inoltre una forte componente simbolica, cioè quella di mettere a disposizione della cittadinanza luoghi che fino a poco tempo prima venivano considerati chiusi e inaccessibili. (segue) (Com)