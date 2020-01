Difesa: a Cagliari incontro "Caserme Verdi - per un Esercito all'avanguardia in un Paese moderno" (5)

- Lo "Studio Grandi Infrastrutture – Caserme Verdi" coinvolge al momento 28 caserme dislocate su tutto il territorio nazionale e prevede cinque diverse aree funzionali: area comando, addestrativa, logistica, sportiva ricreativa, alloggiativa. Il progetto, partendo da inderogabili necessità di sicurezza e benessere del personale - inteso sia come persona sia come soldato che rappresenta un'importante risorsa operativa da addestrare e rendere efficiente - è stato sviluppato su direttrici quali rispetto dell'ambiente, bassi consumi energetici, e basso impatto finanziario con indiscutibili ricadute sul tessuto economico e sociale delle aree interessate prossime alle caserme. (Com)