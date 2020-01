Tunisia: Consiglio Ue proroga misure restrittive fino a 31 gennaio 2021

- Il Consiglio dell'Unione europea ha prorogato fino al 31 gennaio 2021 le misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia. Lo si apprende dalla Gazzetta ufficiale. Inoltre, il Consiglio ha integrato il testo della decisione di proroga con informazioni relative ai diritti della difesa e al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Come viene specificato nel testo, la decisione di proroga "è costantemente riesaminata. Può essere prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti". (Beb)