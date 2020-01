Roma: domani si riunisce assemblea Cnel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, alle ore 11 a Roma in viale Davide Lubin, 2 nella sede del Cnel (sala del Parlamentino), si riunirà l'assemblea del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, presieduta dal presidente Tiziano Treu e alla presenza del segretario generale Paolo Peluffo. Tra i punti all'ordine del giorno: la discussione sulle ipotesi di modifiche alla disciplina del contratto di spedizione contenuta nel codice civile; gli approfondimenti in vista del Def alla Relazione 2019 sui servizi della pubblica amministrazione, poi, in attuazione del programma delle attività del Cnel, iniziative su lavoro autonomo, rilancio delle aree interne, economia dei territori colpiti da eventi sismici e calamità naturali, Its e sistema bancario, da sviluppare nell'ambito delle competenti commissioni. Prevista, inoltre, un'informativa sulle linee di sviluppo delle proposte Cnel in materia di mobilità sostenibile e sicurezza stradale. (Ren)