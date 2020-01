Trasporti: Albania, in crescita il volume nel traffico di merci e passeggeri nel 2019

- In crescita i dati relativi al trasporto nel 2019 in Albania. Secondo l'Istituto albanese delle statistiche si sarebbe verificato un aumento sia del volume delle merci che dei passeggeri. Nei porti albanesi il volume delle merci è salito a 4,5 milioni di tonnellate, ossia 14,5 per cento in più rispetto al 2018. In contrazione, -6 per cento, il trasporto ferroviario, sceso a 19,2 milioni di tonnellate per chilometro. Risulta invece del 5,7 per cento la crescita del trasporto aereo di merci, con circa 2,4 tonnellate. Positivi i dati relativi ai passeggeri. Il loro numero nei porti albanesi e salito a oltre 1,5 milioni, pari al 3,4 per cento in più. Di oltre 3,3 milioni, +13,3 per cento, l'incremento per coloro che hanno scelto il trasporto aereo. In aumento anche il numero dei voli, salito a circa 28,7 mila, ossia il 12,5 per cento in più rispetto al 2018. (Alt)