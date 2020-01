Medio Oriente: Trump, nostro piano di pace vantaggioso per israeliani e palestinesi

- Il piano di pace per il Medio Oriente proposto dagli Stati Uniti è vantaggioso sia per gli israeliani che per i palestinesi. Lo ha detto il presidente statunitense, Donald Trump, a Washington, durante la conferenza stampa congiunta con il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, volta ad annunciare i dettagli politici e diplomatici di quello che è stato definito "il piano del secolo" per il Medio Oriente. Ossia, l'intesa diplomatica che intende mettere pace tra Israele e palestinesi. Gli Stati Uniti, ha sottolineato l'inquilino della Casa Bianca, riconosceranno la sovranità palestinese, ma "non consentiranno il ritorno della violenza, perché la pace richiede compromessi". "E’ tempo - ha proseguito il presidente statunitense - che il mondo islamico ripari all'errore fatto nel 1948 quando ha scelto di attaccare Israele, invece che riconoscerlo". Per quanto concerne lo status di Gerusalemme, Trump ha chiarito che la città "resterà la capitale indivisa dello Stato di Israele", sulla scia di quanto già stabilito con il trasferimento dell'ambasciata Usa da Tel Aviv alla città "tre volte santa". (segue) (Res)