Medio Oriente: Trump, nostro piano di pace vantaggioso per israeliani e palestinesi (2)

- La "mia visione per la pace è differente dal passato" ha chiarito il presidente Usa, parlando di una "serie di dettagliate soluzioni tattiche che offrono un’opportunità win-win”, e una "realistica possibilità di creare due Stati" al fine di porre le basi "per negoziati diretti". I giovani della regione del Medio Oriente stanno crescendo "senza speranza" ed è necessario prendersi cura di loro. "Noi faremo vedere al mondo che siamo pronti a portare i palestinesi verso un loro Stato. Nel mio primo viaggio mi sono recato in Arabia Saudita dove ho incontrato i leader di 54 paesi islamici che condividono gli stessi obiettivi: lotta all'estremismo e sostegno ai giovani", ha aggiunto Trump. "I palestinesi meritano una vita migliore, ma vengono sfruttati dagli estremisti. Oggi è un grande passo verso la pace", ha detto ancora il presidente statunitense, ricordando che Israele "sta cercando la pace, che va oltre la politica". (segue) (Res)