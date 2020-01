Medio Oriente: Trump, nostro piano di pace vantaggioso per israeliani e palestinesi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio che sia un grande accordo per la Palestina, per creare uno Stato indipendente", ha aggiunto Trump, ricordando che in passato ci sono state delle "promesse non mantenute fatte ai palestinesi". La visione per il piano di pace in Medio Oriente di Trump prevede un "raddoppio del territorio palestinese". Il presidente Usa ha aggiunto che "nessun palestinese o israeliano sarà sradicato dalla sua casa". Per quanto riguarda i luoghi sacri, ha precisato il capo della Casa Bianca, sarà mantenuto lo status quo, che prevede la libertà di accesso ai luoghi di culto per i fedeli delle grandi religioni monoteistiche. Inoltre, il piano prevede che 50 miliardi di dollari vengano immessi nell’economia palestinese. "Nei prossimi 10 anni saranno creati un milione di posti di lavoro, e il Pil raddoppierà", in modo tale da porre fine alla dipendenza palestinese da associazioni caritatevoli. Trump ha garantito il sostegno di Washington per rafforzare le istituzioni palestinesi, a patto che venga posto un freno alle "malefiche attività di Hamas e del Jihad Islamico oltre che al finanziamento al terrorismo". (Res)