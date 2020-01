Rifiuti Roma: comitato Valle Galeria invita Raggi a presidio a Pisana contro discarica Monte Carnevale

- Il comitato Valle Galeria Libera ha ufficialmente invitato il sindaco di Roma, Virginia Raggi, e i consiglieri Ms5 in Campidoglio alla manifestazione che si terrà il 5 febbraio al consiglio regionale del Lazio. In una lettera, inviata alla sindaca, si legge infatti: "la presente per richiedere la sua presenza alla nanifestazione autorizzata, che si terrà presso il Consiglio regionale del Lazio, per la salvaguardia del sito di Monte Carnevale e la riqualificazione della Valle Galeria". "In occasione dell'incontro del giorno 21 gennaio 2020 - prosegue la missiva - con la sua delegata Valeria Allegro in Campidoglio, abbiamo appreso che la scelta operata il 31 dicembre sia stata 'obbligata' e conseguenza dell' ordinanza emessa dalla Regione Lazio; auspichiamo quindi che il sindaco di Roma voglia affiancare la cittadinanza nella difesa del proprio territorio restituendo priorità a quegli obiettivi di riqualificazione in cui, con la sua elezione a sindaco della Capitale, tutta la comunità della Valle Galeria aveva riposto le proprie speranze". (Com)