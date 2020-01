Uruguay: Manini Rios disposto a passo indietro su candidatura Montevideo a favore di Talvi (2)

- Il presidente eletto dell'Uruguay, Luis Lacalle Pou, ha presentato un pacchetto legge "urgente" che racchiude le principali iniziative di governo del futuro esecutivo a partire dal suo insediamento, il primo marzo prossimo. Uno spazio preponderante è dedicato alla questione della sicurezza, primo capitolo del progetto. Il testo presentato mercoledì alla stampa, consta di ben 257 pagine ed è diviso in dieci sezioni, una per ciascuna materia che affronta. Il progetto di rappresenta - a detta dello stesso Lacalle Pou - "una bozza" e dovrà essere sottoposto all'esame di tutte le forze politiche che compongono la coalizione di governo "multicolore". "L'idea è che venga discusso, può risultare che alcune cose vengano tolte così come che se ne aggiungano altre" ha detto il presidente eletto. (segue) (Abu)