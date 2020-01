Uruguay: Manini Rios disposto a passo indietro su candidatura Montevideo a favore di Talvi (3)

- Particolare ripercussione hanno suscitato le proposte in materia di sicurezza, che mutano l'impostazione garantista dell'attuale governo di Tabaré Vazquez per una più orientata all'inasprimento delle sanzioni e ad una maggior libertà d'azione per le forze di sicurezza. In questo senso ha suscitato reazioni contrastanti soprattutto un articolo che andrebbe a modificare il codice penale introducendo una decisa estensione del principio di "legittima difesa" a fronte di episodi delinquenziali. Il testo consta inoltre di capitoli dedicati all'economia, dove si afferma il principio di "libertà finanziaria", al lavoro, dove si punta a "limitare il diritto di sciopero", ed al settore agricolo, dove si propone una modifica del "Codice rurale". (segue) (Abu)