Uruguay: Manini Rios disposto a passo indietro su candidatura Montevideo a favore di Talvi (5)

- La questione della sicurezza e la lotta contro la criminalità sono al centro dell'agenda politica e dell'interesse dell'opinione pubblica sia per l'aumento esponenziale dell'indice di omicidi registrato negli ultimi due anni, sia per l'evidente incremento del traffico internazionale di droga attraverso il paese. La Prefettura dell'Uruguay ha sequestrato a fine dicembre scorso un carico record di cocaina nel porto di Montevideo. Si tratta di quattro tonnellate e mezzo di droga, la maggior quantità mai intercettata dalle autorità del paese. La droga era nascosta in quattro container che trasportavano soia con destinazione al porto africano di Lome, nel Togo. (Abu)