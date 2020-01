Giustizia: Forza Italia su prescrizione si mobilita anche via Twitter

- Il gruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, con l'hasghtag "#NoFineProcessoMai!", ha lanciato un tweet-storm contro la decisione della maggioranza di rinviare in commissione Giustizia la pdl Costa per bloccare la riforma Bonafede sulla prescrizione. "Il rinvio in Commissione della pdl Costa sulla prescrizione - si legge sul profilo Twitter ufficiale di Forza Italia alla Camera - è un vero abominio contro lo Stato di diritto. Forza Italia chiede una giustizia giusta, tempi brevi e certi. Non si gioca sulla pelle degli italiani". Per Gelmini, "la maggioranza scappa dal voto della proposta di legge Costa sulla prescrizione per nascondere le sue divisioni e chiede il rinvio in Commissione. Basta furbate". Sulla stessa linea Brunetta: "Siamo con le Camere penali, siamo per la pdl Costa. La riforma Bonafede non può giocare con il destino degli italiani: il diritto al giusto processo è un diritto inalienabile dell'uomo. Basta agonie, basta processi senza fine". (segue) (Com)