Giustizia: Forza Italia su prescrizione si mobilita anche via Twitter (2)

- Numerosi i tweet degli altri deputati azzurri: per Zanettin. "la riforma Bonafede sulla prescrizione è un frutto aberrante di questa stagione manettara", mentre Pittalis rilancia che "si sta tentando di picconare lo stato di diritto". Milanato dice: "No al processo eterno, no alla riforma Bonafede". "I penalisti italiani per l'abrogazione riforma Bonafede su prescrizione - scrive D'Attis – sono in piazza. Noi di Forza Italia in Aula sosteniamo la proposta di legge del collega Costa". Anche Tripodi si schiera "al fianco dei penalisti italiani per l'abrogazione della riforma Bonafede", mentre Cattaneo sottolinea che Forza Italia è "contro il loro giustizialismo manettaro e incivile, siamo per lo Stato diritto e la libertà". E adesso, "Cosa inventerà ancora la maggioranza - scrive Labriola - per evitare la prova del voto dell'aula sulla pdl Costa?". Insomma, "no alla riforma Bonafede sulla prescrizione - twitta Spena - che rende il processo infinito e priva della certezza del diritto imputati e persone offese". Per Fiorini è "strumentale e ridicolo rimandare la pdl Costa in Commissione per evitare il voto segreto", per Baroni, infine, "la maggioranza chiede rinvio in Commissione per non votare la pdl Costa #NoFineProcessoMai". (Com)