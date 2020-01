Regionali: Misiani (Pd), dopo sconfitta Lega spread giù di 20 punti base

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro all'Economia Antonio Misiani, del Partito democratico, scrive su Twitter che "dopo le elezioni regionali e la sconfitta della Lega in Emilia-Romagna lo spread è sceso di 20 punti base. E' il dividendo della stabilità, che premia chi in Europa vuole starci (cambiandola), non chi la vuole distruggere". (Rin)