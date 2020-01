Emilia-Romagna: Ascani (Pd), da Fontana ennesimo scivolone e curiosa concezione della democrazia

- Il governatore leghista della Regione Lombardia, Attilio Fontana "che si era già distinto in passato per aver parlato di 'difesa della razza bianca' oggi cerca di giustificare la cocente sconfitta in Emilia-Romagna parlando di una mobilitazione straordinaria di 'disabili e centenari portati ai seggi per far vincere il Pd'". Lo scrive su Facebook il vice ministro dell'Istruzione, Anna Ascani, a commento delle dichiarazioni di Attilio Fontana a proposito delle elezioni regionali in Emilia Romagna. Secondo Ascani, si tratta "dell’ennesimo brutto scivolone di un uomo che ha una curiosa concezione della democrazia. Scusi Fontana, disabili e centenari li escludiamo dal voto? Ma davvero un uomo che, per fortuna solo temporaneamente, rappresenta le istituzioni può fare delle affermazioni così lesive della dignità delle persone? Dovrebbe davvero vergognarsi e chiedere scusa". "Noi difenderemo ora e sempre – aggiunge - il sacrosanto diritto al voto di tutti, nel rispetto dell’articolo 48 della Costituzione. E Fontana dovrebbe imparare proprio da quei disabili e centenari che denigra cosa siano il dovere civico e il rispetto delle istituzioni. Cose che evidentemente lui non conosce", conclude.(Rin)