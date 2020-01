Regionali: Zingaretti, non mi aspettavo risultato così positivo, gente comincia a fidarsi di nuovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti, nell'intervista a "DiMartedì" su La7 che andrà in onda questa sera, a proposito dell'esito delle regionali, ha detto che non si aspettava "un risultato così positivo, anche se - ha rimarcato - c'era un bel clima perché c'era una squadra in campo, una bella alleanza e la cosa bella è che le persone cominciano a fidarsi di nuovo del Pd e ora non bisogna tradire questa fiducia". Zingaretti ha anche sottolineato che negli ultimi anni si era registato "un allontanamento, rispetto al quale dobbiamo continuare a stare attenti, sempre più marcato tra il Pd, la sinistra, le nostre idee e le persone che cercavano i loro punti riferimento". Quindi, il segretario dem ha aggiunto: "Io odio la sinistra che guarda le persone dal dirigibile e con la puzza sotto al naso fa finta di aver capito tutto e lotto per dei democratici che stanno all'altezza occhi delle persone".(Rin)