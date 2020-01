Giustizia: Grasso (Leu), necessarie scelte coraggiose con spirito costruttivo

- Il sistema giustizia italiano "soffre problemi antichi e stratificati" e per questo "solo un intervento deciso e coraggioso consentirà di affrontarli con spirito costruttivo e risolutivo". Lo ha affermato il senatore di Liberi e uguali, Pietro Grasso, durante la dichiarazione di voto favorevole alla risoluzione sulla relazione del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. Secondo Grasso, questo tipo di intervento va fatto "senza l'ansia di sventolare bandierine di parte ma con la piena consapevolezza dell'importanza che riveste nel tessuto economico e sociale una giustizia efficiente ed equilibrata". "E' proprio l'equilibrio - ha sottolineato l'ex presidente del Senato - la chiave di volta di una riforma complessiva non più rinviabile: intervenire sui singoli punti, come si è fatto negli ultimi quindici o venti anni, rischia infatti di rendere ancor più precario il delicato bilanciamento tra i diritti della difesa e il dovere dell'accertamento della verità con conseguenti eventuali responsabilità". (segue) (Rin)