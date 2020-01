Giustizia: Grasso (Leu), necessarie scelte coraggiose con spirito costruttivo (2)

- Grasso ha aggiunto che "chi, come me, ha passato parte importante della sua vita lavorando come magistrato, sa bene quanto le aspettative dei cittadini, la loro richiesta di giustizia e di verità, da un lato, e il loro timore di affrontare la macchina della giustizia, dall'altro, incidono in maniera deflagrante sia sulle vittime che sugli imputati, sia sugli innocenti che sui colpevoli". "In uno stato di diritto come il nostro - ha concluso il senatore di Leu - il sistema della giustizia e la situazione delle carceri devono avere un posto prioritario nell'attenzione del governo e del Parlamento, senza timore di prendere scelte impopolari". (Rin)