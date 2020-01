Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.VARIELa prima di 8 tappe del roadshow “Smartland. La Lombardia del Futuro”, organizzato da Regione Lombardia, Confindustria Lombardia, Fondazione Fiera Milano, Il Sole 24 Ore e con il contributo di UBI Banca. Intervengono in apertura il presidente della Regione Attilio Fontana, il presidente di Confindustria Lombardia Marco Bonometti, il presidente di Fiera Milano Enrico Pazzali, il direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini, e in chiusura il presidente di Unione Industriali Provincia di Varese Roberto Grassi, il presidente di Confindustria Alto Milanese Diego Rossetti e l’assessore allo Sviluppo Economico della regione Lombardia Alessandro Mattinzoli.Università 'Carlo Cattaneo' Liuc, piazza Soldini 5 - Castellanza/VA (dalle 9 alle 13)Anteprima riservata alla stampa delle mostre “Storytelling” di Liu Ye e “The Porcelain Room - Chinese Export Porcelain”.Fondazione Prada, largo Isarco 2 (dalle 10 alle 13)Presentazione del progetto “Energy Hub” di Generali. Intervengono Maurizia Cecchet, human capital director group Investments, Asset & Wealth management e Fred Fernando, geo di Med-Ex, medical partner della Scuderia Ferrari.Torre Generali, piazza Tre Torri (ore 12.00)Il console generale del Giappone a Milano, Yuji Amamiya, ospite del sindaco di Pavia, Mario Fabrizio Fracassi, per visitare l’esposizione temporanea “Hokusai Utamaro Hiroshige. Capolavori dell’arte giapponese”. Presenti anche l’assessore alla Cultura Mariangela Singali Calisti, i curatori e la presidente dell’Associazione DEAI e Ambasciatrice di Genova nel mondo, Megumi Akanuma.Palazzo Mezzabarba, piazza del Municipio 2 (ore 15.30) (Rem)