Roma Capitale: il 6 febbraio consiglio straordinario su celebrazioni per 150esimo anniversario

- Giovedì 6 febbraio, dalle 14 alle 19, si terrà una seduta straordinaria dell'assemblea capitolina dedicata alle celebrazioni per il 150esimo anniversario di Roma Capitale. È quanto è stato stabilito oggi nel corso della conferenza dei capigruppo del Campidoglio che ha convocato l'aula Giulio Cesare in seduta ordinaria anche per giovedì 30 gennaio e martedì 4 febbraio dalle 14 alle 19. (Rer)