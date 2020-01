Giordania: proteste all'ambasciata Usa ad Amman contro piano di pace Usa per Medio Oriente

- Manifestazioni di protesta si sono registrate davanti all'ambasciata statunitense ad Amman, capitale della Giordania, dopo che il presidente Usa, Donald Trump, ha annunciato a Washington il piano di pace tra Israele e palestinesi. Lo riferiscono i media locali, precisando che l'intenzione dei dimostranti è quella di esprimere dissenso verso l'iniziativa di Washington. Gli slogan scanditi dalla piazza sostengono che l'accordo "cadrà" e che "non importa quanto sia forte lo Stato dietro che lo supporta". I manifestanti hanno inoltre invitato i paesi arabi a non accettare l'intesa, giudicata come fonte di maggiore tensione nella regione. La popolazione giordana è composta da circa 10 milioni di abitanti, il 40 per cento dei quali palestinesi.(Res)