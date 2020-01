Coronavirus: Gallera, nessun caso in provincia di Varese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In riferimento alle notizie apparse su un giornale online locale, dopo accurate verifiche effettuate, emerge che non esiste alcun caso di Coronavirus in provincia di Varese". Lo riferisce l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera in una nota. (Com)