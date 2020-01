Fisco: Gualtieri, con introduzione della fatturazione elettronica Italia all'avanguardia

- Il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, ha rivendicato come "eccellenza italiana" l'introduzione della fatturazione elettronica ai fini fiscali. Il ministro ne ha parlato con Carlo Cottarelli, già commissario governativo alla spending review e ora direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici all'università cattolica Sacro Cuore di Roma, durante la presentazione del libro appena uscito "Pachidermi e Pappagalli" di cui Cottarelli è autore. Il libro è stato presentato questa sera al Centro Studi Americani dallo stesso Gualtieri, dal presidente del Centro studi americani, Gianni De Gennaro, e dalla giornalista Maria Latella. Gualtieri ha detto che il sistema di fatturazione elettronica "è uno dei sistemi più avanzati del mondo e ce lo stanno copiando", così come, ha specificato, il superbonus fiscale sulla tracciabilità dei pagamenti, che sarà introdotto dal primo luglio, gli è stato invece suggerito da una misura analoga sperimentata in Portogallo. Attraverso le entrate del superbonus, ha detto Gualtieri, "potremo continuare a ridurre il cuneo fiscale a vantaggio delle imprese e dei redditi medio bassi, misure da 3 miliardi nel 2020 che, a regime, saliranno a 6 miliardi e saranno integralmente finanziate dalle misure di contrasto dell'evasione fiscale". (Rin)