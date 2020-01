Polonia: commissario Ue Jourova a Varsavia, colloquio su riforma magistratura con presidente Sejm (4)

- "Non consentiamo che altri decidano al posto nostro. Noi polacchi abbiamo il diritto di decidere da soli, per questo abbiamo lottato per la democrazia. Lo dico con forza, sono presidente della Repubblica polacca. Non verranno qui, usando lingue straniere, a imporci che sistema dobbiamo avere in Polonia e come vanno condotti gli affari polacchi", ha detto perentoriamente il capo dello Stato. La legge consentirà di disciplinare i magistrati che criticano le riforme giudiziarie del governo e la nomina di altri giudici sulla base delle riforme medesime. La normativa limita fortemente anche la possibilità dei magistrati di compiere attività pubbliche che possano considerarsi politicamente connotate. Per PiS l'iniziativa si è resa necessaria perché alcuni giudici hanno iniziato a mettere in discussione la legalità della nomina di colleghi e questo minaccia di portare il sistema giudiziario verso il caos. L'opposizione denuncia invece l'ennesimo tentativo del governo di mettere una museruola al potere giudiziario. (segue) (Vap)