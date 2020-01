Polonia: commissario Ue Jourova a Varsavia, colloquio su riforma magistratura con presidente Sejm (5)

- In precedenza la Commissione di Venezia, l’organismo consultivo del Consiglio d'Europa, ha concluso che la legge approvata il 20 dicembre mina l'indipendenza della magistratura polacca. La Commissione aveva preparato il suo parere su richiesta del presidente del Senato polacco, Tomasz Grodzki. Nelle settimane precedenti alla pubblicazione del parere lo stesso Grodzki è stato oggetto di critiche serrate da parte degli esponenti di PiS, secondo cui avrebbe superato i limiti delle sue attribuzioni chiamando gli esperti della Commissione di Venezia in Polonia. Quest'ultima ricorda che già nel 2017 aveva espresso forti preoccupazioni in merito alle riforme della giustizia promosse allora dal governo. Quelle riforme hanno causato "uno scisma legale": le "vecchie" istituzioni giudiziarie si sono de facto rifiutate di riconoscere la legittimità delle "nuove", ritenendole non indipendenti. (segue) (Vap)