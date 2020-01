Polonia: commissario Ue Jourova a Varsavia, colloquio su riforma magistratura con presidente Sejm (7)

- Prova concreta dei timori della Commissione di Venezia sull'esacerbarsi dello scontro è quanto avvenuto in Corte suprema. Nello stesso giorno in cui il Sejm ha cassato le obiezioni del Senato, la Corte ha determinato che i giudici nominati secondo le nuove regole volute dal governo non hanno il diritto di esercitare le proprie funzioni. I giudici scelti dal Consiglio nazionale della magistratura (Krs) dopo la sua riforma "non hanno il diritto di sentenziare in casi penali. In quelli civili un collegio di giudici che includa una persona nominata in questo modo è contro la legge", ha dichiarato il primo presidente della Corte, Malgorzata Gersdorf. (segue) (Vap)