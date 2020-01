Polonia: commissario Ue Jourova a Varsavia, colloquio su riforma magistratura con presidente Sejm (8)

- Il partito PiS risponde alle critiche difendendo e giustificando le sue innovazioni normative con argomenti che sono rimasti tutto sommato coerenti nel corso di questi quattro anni. Un argomento ricorrente è quello per il quale le riforme sono necessarie per espellere dalla magistratura polacca le vestigia del vecchio sistema giudiziario di epoca comunista. Operano ancora giudici la cui condotta professionale prima del 1989 potrebbe essere messa in discussione su un piano legale o finanche etico, e costoro vanno allontanati dalla magistratura, dice la maggioranza. Si tratta di un argomento usato anche dal presidente della Repubblica all'epoca dell'espulsione di 23 giudici dalla Corte suprema per sopraggiunti limiti di età, e tuttavia di quei 23 solamente in tre svolgevano le loro funzioni durante il regime comunista. Al contempo, lo scorso dicembre il capo dello Stato ha ratificato la nomina di Stanislaw Piotrowicz a giudice della Corte costituzionale. Piotrowicz, ex parlamentare di PiS, ha lavorato come magistrato inquirente durante gli anni della legge marziale ed è stato coinvolto in almeno un caso riguardante un dissidente politico. (segue) (Vap)