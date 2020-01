Polonia: commissario Ue Jourova a Varsavia, colloquio su riforma magistratura con presidente Sejm (9)

- Molti rappresentanti di PiS affermano spesso che le riforme hanno inoltre il sostegno della maggioranza dei polacchi, interpretando però in modo partigiano i sondaggi. Lo scorso novembre l'europarlamentare ed ex viceministro della Giustizia, Patryk Jaki, ha scritto una lettera ai colleghi del Parlamento europeo in cui affermava che l'80 per cento dei suoi concittadini è a favore delle riforme. Dal sondaggio citato risulta effettivamente che l'80 per cento degli intervistati ritiene "necessaria una riforma della giustizia", ma questo non equivale a un giudizio favorevole nei riguardi delle riforme volute dal governo attuale. Dal medesimo sondaggio si evince infatti che il 69 per cento è d'accordo con la decisione del capo dello Stato di porre il veto su due leggi in materia volute da PiS nel 2017 e che il 64 per cento non si fida delle riforme promosse dal partito di governo. La diffusa percezione che la giustizia in Polonia abbia bisogno di essere riformata nasce piuttosto dall'insoddisfazione per la sua inefficienza e lentezza. L'associazione di giudici polacchi "Iustitia" dice che la durata media di un processo è salita da 55,6 giorni nel 2015 a 81,7 nel 2019. Anche l'attività della Corte costituzionale è rallentata, nonostante i proclami contrari da parte della sua presidente, Julia Przylebska, posta a capo dell'organo proprio da PiS. (segue) (Vap)