Polonia: commissario Ue Jourova a Varsavia, colloquio su riforma magistratura con presidente Sejm (10)

- I rappresentanti del governo pongono spesso l'accento sul fatto che i magistrati sarebbero una "casta" di privilegiati e di corrotti che si considerano "sopra la legge". Il nuovo e più severo sistema disciplinare previsto dalla nuova legge servirebbe quindi anche a porre fine a privilegi e impunità. Il presidente Duda ha anche difeso la nuova camera disciplinare della Corte suprema, composta da giudici proposti dal riformato Consiglio nazionale della magistratura, in quanto libera da influenze pericolose, ovvero quelle di altri giudici, e non piuttosto della politica. Per quanto riguarda le critiche che arrivano dall'Europa, il governo polacco ha sempre fatto sapere che l'organizzazione e amministrazione della giustizia sono una competenza interna degli Stati membri dell'Ue. Questo è vero, ma gli Stati membri devono pur sempre farlo nel rispetto della normativa europea, per esempio rispettando il principio dell'indipendenza dei giudici, come riaffermato nella sentenza della Corte di giustizia europea del 19 novembre 2019. (Vap)