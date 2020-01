Economia: Spada (Assolombarda), rallentamento preoccupante, ma vero problema è produttività

- "L'economia è in stagnazione, stanno crollando gli investimenti, sia pubblici sia privati, gli investitori esteri non hanno fiducia nell'Italia. Dal mio osservatorio di imprenditore, reputo questo rallentamento molto preoccupante". Lo afferma Alessandro Spada, vicepresidente vicario di Assolombarda durante il suo intervento alla presentazione de "Il tempo delle incertezze", il 24esimo rapporto sull'economia globale e l'Italia a Milano. Nel corso dell'intervento Spada ha ricordato che secondo le ultime previsioni del Fondo Monetario Internazionale, il Pil crescerà del +0,5 per cento nel 2020, dopo un 2019 a +0,2 per cento. Un risultato che, secondo il vicepresidente vicario di Assolombarda, è "soltanto la punta del problema. La parte sommersa dell'iceberg è molto più estesa e profonda e ha un nome: produttività. Un tema che spesso e volentieri si dimentica, ma che ristagna da 25 anni". (Rem)