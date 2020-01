Russia: Costituzione, preambolo potrebbe subire una serie di modifiche

- Il preambolo della Costituzione russa potrebbe subire una serie di modifiche nel prossimo futuro. Lo ha dichiarato all’agenzia di stampa “Interfax” il copresidente del gruppo di lavoro per gli emendamenti costituzionali al parlamento di Mosca, Pavel Krashennikov. In precedenza, il presidente della commissione per l’istruzione e le scienze alla Duma di Stato (la camera bassa del parlamento russo), Vjacheslav Nikonov, ha proposto di modificare la parte del preambolo che fa riferimento ad un “popolo multinazionale”, sostituendola con la locuzione “nazione russa multinazionale”. (Rum)