Imprese: Brunetta (FI), urgente intervenire su crisi aziende, governo inerme

- Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, afferma che il tessuto manifatturiero italiano "è in ginocchio", ormai da diversi mesi, per via della congiuntura internazionale negativa, la guerra dei dazi e la crisi della domanda interna. "Interi distretti dei settori della meccanica e dell'elettronica di numerose province del Nord Italia, spesso fornitori delle imprese tedesche in crisi - nota Brunetta - stanno chiudendo e gli ultimi dati sulla cassa integrazione certificano un forte calo degli ordini. Nel Centro-Sud la situazione è anche peggiore. Soprattutto nelle Regioni dove si voterà il prossimo maggio, la crisi economica e la mala gestione amministrativa della sinistra ha devastato interi comparti produttivi, producendo effetti avversi anche sul tessuto sociale. L'aumento della povertà e dell'emigrazione vanno di pari passo con la perdita di intere filiere produttive. Le crisi aziendali del gruppo Merloni e degli artigiani marchigiani, la crisi dimenticata della Whirpool di Napoli, unita al rischio di chiusura degli stabilimenti Fca in Italia, dopo la fusione col gruppo Psa, il disastro dell'Iva e della Banca Popolare di Bari in Puglia, che hanno provocato danni enormi all'economia di quello che era considerato il Nord-Est del Mezzogiorno, sono tutte situazioni che il governo non ha saputo affrontare, trattando gli imprenditori come mucche da mungere, spesso come delinquenti ed evasori fiscali", conclude Brunetta. (Com)