Latina: Morra (M5s), a breve missione commissione Antimafia

- Il senatore del Movimento cinque stelle, Nicola Morra, presidente della commissione Antimafia, informa che "la commissione Antimafia sta pianificando una missione a Latina per audire autorità e Forze dell’ordine in primis. La situazione - spiega in una nota - è attenzionata perché ci sono gravi situazioni che già la magistratura e gli organi investigativi stanno seguendo da tempo. Bisogna essere assolutamente incisivi e ricomporre un quadro articolato che necessita di assoluta chiarezza soprattutto, se ci siano stati rapporti tra politica e gruppi criminali. Capire di che natura e quanto profondi sono gli intrecci". E' necessario, insiste Morra, "dare risposte ai cittadini e riaffermare il concetto di legalità, senza tralasciare nulla. Da molto tempo da Latina, Anzio, Nettuno giungono segnali allarmanti che non possono essere più sottovalutati".(Com)