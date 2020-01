Legge Bilancio: Spada (Assolombarda), da governo è mancato coraggio

- "Avevamo posto chiare richieste al governo, fra cui una Legge di bilancio che avesse coraggio e che avesse come obiettivo principale la crescita. E invece possiamo solo constatare che gli ultimi interventi in materia fiscale non sono andati in questa direzione". Lo afferma Alessandro Spada, vicepresidente vicario di Assolombarda, durante il suo intervento alla presentazione de "Il tempo delle incertezze", il 24esimo rapporto sull'economia globale e l'Italia a Milano.(Rem)