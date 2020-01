Smog: Lucente (Fd'I), blocco traffico penalizza hinterland

- "Grazie al sindaco Sala torna la domenica a piedi, disposizione che ha solo due conseguenze: la demagogica raccolta di consensi e i disagi per i cittadini". Lo dichiara Franco Lucente, capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione Lombardia commentando il blocco del traffico previsto per la prossima domenica 2 febbraio. "I milanesi non potranno uscire - prosegue Lucente - e chi abita nell'hinterland non potrà entrare: un'ampia zona sarà così paralizzata, senza neanche parlarne con i sindaci dell'hinterland, che evidentemente Sala considera meno di zero. Anche con Area B Milano ha tagliato fuori i paesi limitrofi, senza minimamente curarsi delle ripercussioni sui pendolari, sugli studenti e sugli anziani". "Farsi applaudire da un gruppo di abitanti del centro città - ha concluso Lucente - per Sala è più importante che pensare a un piano che coinvolga tutti, dalle periferie alla provincia. In Regione oggi ho votato a favore della mozione urgente contro ladomenica a piedi e mi auguro che Sala ci ripensi".(Com)