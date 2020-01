Umbria: Fora (Patto civico), Tesei si riprenda delega a politiche sociali

- "Il presidente della giunta regionale, Donatella Tesei, si riprenda la delega alle politiche sociali”. È quanto ha chiesto il consigliere regionale Andrea Fora (Patto civico per l’Umbria). Fora, in polemica con l'assessore regionale Coletto, ha spiegato: "A due mesi dall’insediamento di questa giunta non abbiamo ancora sentito pronunciare la parola politiche sociali all’assessore Luca Coletto, che anche oggi non ha ritenuto opportuno essere presente per discutere un’importante mozione che ho presentato sulla necessità di riqualificare il sistema di welfare regionale. In due mesi ci risulta che non abbia mai incontrato alcun rappresentante del terzo settore né si sia mai interessato di politiche sociali”. (segue) (Ren)