Umbria: Fora (Patto civico), Tesei si riprenda delega a politiche sociali (2)

- Fora ha poi aggiunto: "Nel corso della presentazione delle linee guida della presidente Tesei ebbi modo di evidenziare come mancava del tutto il capitolo del welfare: nessun riferimento al terzo settore, alla sussidiarietà orizzontale, ossia a come si intenda valorizzare il grande capitale di volontariato e associazionismo presente nelle nostre comunità. Le politiche sociali sono sempre state ancillari rispetto alla sanità, perché ci sono meno risorse e portano meno voti". Quindi l'appello: "La presidente Tesei garantì allora che avrebbe avuto molto a cuore il terzo settore e le politiche sociali. Ecco perché oggi in aula ho chiesto che riprenda a se la delega, visto che sembra che all’assessore non interessi minimamente curarsene”. (Ren)