Imprese: Spada (Assolombarda), imprenditori lasciati soli in Italia e in Europa

- Gli imprenditori italiani ed europei sono soli sul mercato. A dirlo è Alessandro Spada, vicepresidente vicario di Assolombarda durante il suo intervento alla presentazione de "Il tempo delle incertezze", il 24esimo rapporto sull'economia globale e l'Italia a Milano. "Siamo soli in Italia, perché non si può introdurre la Plastic tax quando ancora non si sbloccano le concessioni per gli impianti di trattamento dei rifiuti - spiega Spada - e siamo soli in Europa, perché siamo in attesa che agli annunci del Green New Deal seguano finalmente i fatti. Le risorse - ha osservato Spada - sono state stanziate e ammontano a 1 trilione di euro, ora serve l'implementazione del piano".(Rem)