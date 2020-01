Pa: cresce attività Ispettorato, controlli su 65 enti e oltre 4 mila dipendenti nel 2019

- L'Ispettorato per la Funzione pubblica, che vigila sulla conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica amministrazione ha aumentato le sue attività nel 2019. Sono state passate al setaccio lo scorso anno 65 amministrazioni (4.044 dipendenti controllati) di cui 13 hanno fatto rilevare posizioni irregolari (27 i dipendenti coinvolti), secondo quanto riferito in una nota del Dipartimento della Funzione pubblica. "Da nove visite, effettuate di intesa con i Servizi ispettivi di Finanza pubblica, sono pure emerse irregolarità negli obblighi di pubblicazione e trasparenza e violazioni in materia di riordino delle società a partecipazione pubblica. Invece, su oltre 12mila procedimenti disciplinari avviati – prosegue la nota – più di 7.600 si sono conclusi, mentre oltre 2.600 sono in corso e 1.728 sono sospesi per avvio di procedimento giudiziario", si legge nella nota. (segue) (Com)